Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет

Угрозы эпидемии коронавируса в России нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. По словам члена комитета Александра Петрова, наша страна, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять этой угрозе.

Между тем, ранее стало известно, что главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге подтвердил факт госпитализации пассажира, прибывшего в аэропорт Пулково рейсом Шанхай – Санкт Петербург. В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что в больницу будет доставлен еще один пассажир этого же рейса – гражданин Китая.