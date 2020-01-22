Госдума: Угрозы эпидемии коронавируса в России нет
Угрозы эпидемии коронавируса в России нет. Как пишет РИА Новости, об этом заявили в комитете Госдумы по охране здоровья. По словам члена комитета Александра Петрова, наша страна, с точки зрения эпидемиологической безопасности, находится в высокой степени готовности к тому, чтобы противостоять этой угрозе.
Между тем, ранее стало известно, что главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина в Санкт-Петербурге подтвердил факт госпитализации пассажира, прибывшего в аэропорт Пулково рейсом Шанхай – Санкт Петербург. В свою очередь «Интерфакс» сообщает, что в больницу будет доставлен еще один пассажир этого же рейса – гражданин Китая.
По последним данным, жертвами обнаруженного в Китае коронавируса стали уже 17 человек. Число официально зарегистрированных случаев заболевания – несколько сотен.
Ранее НСН писала, что въезд в Россию китайским туристам – в случае стремительного распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV – необходимо будет запретить. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.
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