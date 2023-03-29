Более 50 полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Париже

О ранении 53 стражей правопорядка в ходе беспорядков в Париже, возникших накануне в ходе демонстрации против пенсионной реформы, сообщили в префектуре французской столицы, сообщает «Интерфакс».

Правоохранителям удалось задержать 78 активистов, пятерым затем были выписаны штрафы. 11 манифестантов после столкновений с полицией были доставлены в больницы.