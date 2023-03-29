Более 50 полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Париже

О ранении 53 стражей правопорядка в ходе беспорядков в Париже, возникших накануне в ходе демонстрации против пенсионной реформы, сообщили в префектуре французской столицы, сообщает «Интерфакс».

Правоохранителям удалось задержать 78 активистов, пятерым затем были выписаны штрафы. 11 манифестантов после столкновений с полицией были доставлены в больницы.

Во Франции началась очередная акция против пенсионной реформы

По мнению префектуры, основными зачинщиками беспорядков стали одетые в черную одежду молодые люди, которые влились в колонну демонстрантов. Они начали бросать в полицейских камни и бутылки, а также подожгли мусорные контейнеры.

Силовикам пришлось применить слезоточивый газ для разгона агрессивных манифестантов.

По данным МВД Франции, накануне вечером на улицы Парижа вышли около 93 тысяч демонстрантов, а в целом по стране - свыше 740 тыс.

Ранее, как сообщала НСН, Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки в Париже.


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Фото: telegram.org
ТЕГИ:БеспорядкиПенсионная РеформаПолицияПариж

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