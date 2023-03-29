Более 50 полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Париже
О ранении 53 стражей правопорядка в ходе беспорядков в Париже, возникших накануне в ходе демонстрации против пенсионной реформы, сообщили в префектуре французской столицы, сообщает «Интерфакс».
Правоохранителям удалось задержать 78 активистов, пятерым затем были выписаны штрафы. 11 манифестантов после столкновений с полицией были доставлены в больницы.
По мнению префектуры, основными зачинщиками беспорядков стали одетые в черную одежду молодые люди, которые влились в колонну демонстрантов. Они начали бросать в полицейских камни и бутылки, а также подожгли мусорные контейнеры.
Силовикам пришлось применить слезоточивый газ для разгона агрессивных манифестантов.
По данным МВД Франции, накануне вечером на улицы Парижа вышли около 93 тысяч демонстрантов, а в целом по стране - свыше 740 тыс.
Ранее, как сообщала НСН, Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки в Париже.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- Более 50 полицейских получили ранения в ходе беспорядков в Париже
- Песков: Ситуация с дочерью Москалева связана с неисполнением родительских обязанностей
- Песков назвал причины регулирования интернета в России
- СМИ: Британия хочет ввести отдельный вид пошлин на импорт стали, алюминия и удобрений
- Лавров: НАТО воюет за стороне Киева
- Песков заявил, что целей СВО невозможно достичь политико-дипломатическим способом
- Песков: гибридная война против России – это надолго
- Власти объяснили хлопки в Ростове-на-Дону шумом от самолета
- «Заслуживает восхищения»: Песков оценил решение мэра Воркуты уйти служить
- Пригожин: Битва за Бахмут практически уничтожила украинскую армию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru