Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки в Париже

Эйфелеву башню временно закрыли для посещения из-за общенациональной забастовки во Франции. Соответствующее сообщение появилось на сайте организации.

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«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — говорится в сообщении.

Накануне для посещения закрывали самый популярный художественный музей мира Лувр. Отмечалось, что сотрудники музея участвовали в забастовке, в связи с чем работа учреждения была приостановлена на какое-то время.

Ранее сообщалось, что очередная акция на фоне десятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы началась в Париже.

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ФОТО: Ирина Калашникова/РИА Новости
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