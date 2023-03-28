Эйфелеву башню закрыли из-за общенациональной забастовки в Париже

«В связи с общенациональной забастовкой Эйфелева башня в настоящее время закрыта», — говорится в сообщении.

Накануне для посещения закрывали самый популярный художественный музей мира Лувр. Отмечалось, что сотрудники музея участвовали в забастовке, в связи с чем работа учреждения была приостановлена на какое-то время.

Ранее сообщалось, что очередная акция на фоне десятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы началась в Париже.

