Во Франции началась очередная акция против пенсионной реформы
Акция на фоне десятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы началась в Париже. В ней принимают участие несколько десятков тысяч человек, сообщает РИА Новости.
По словам молодежного лидера партии Жан-Люка Меланшона «Непокорная Франция» Орельена Ле Кока, люди намерены бороться до тех пор, пока правительство не отменит реформу о повышении пенсионного возраста.
Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, а завершиться шествие должно на площади Нации.
Согласно принятой реформе, возраст выхода на пенсию должен повыситься с 62 до 64 лет до 2030 года. Решение вызвало волну массовых протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Акции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.
Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимального значения за последние четыре года на фоне пенсионной реформы, передает НСН.
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