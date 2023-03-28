Во Франции началась очередная акция против пенсионной реформы

Акция на фоне десятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы началась в Париже. В ней принимают участие несколько десятков тысяч человек, сообщает РИА Новости.

По словам молодежного лидера партии Жан-Люка Меланшона «Непокорная Франция» Орельена Ле Кока, люди намерены бороться до тех пор, пока правительство не отменит реформу о повышении пенсионного возраста.

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Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики, а завершиться шествие должно на площади Нации.

Согласно принятой реформе, возраст выхода на пенсию должен повыситься с 62 до 64 лет до 2030 года. Решение вызвало волну массовых протестов, большинство из них собирало более миллиона участников по всей стране. Акции сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и беспорядками.

Рейтинг президента Франции Эмманюэля Макрона снизился до минимального значения за последние четыре года на фоне пенсионной реформы, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:ПротестыПенсионная РеформаФранция

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