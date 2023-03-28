Во Франции началась очередная акция против пенсионной реформы

Акция на фоне десятой общенациональной забастовки против пенсионной реформы началась в Париже. В ней принимают участие несколько десятков тысяч человек, сообщает РИА Новости.

По словам молодежного лидера партии Жан-Люка Меланшона «Непокорная Франция» Орельена Ле Кока, люди намерены бороться до тех пор, пока правительство не отменит реформу о повышении пенсионного возраста.