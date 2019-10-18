Более 200 полицейских пострадали при столкновениях в Барселоне

Более 200 сотрудников полиции пострадали при столкновениях с митингующими в Барселоне. Об этом заявил и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, пишет РИА Новости.

По его словам, с начала демонстраций в Каталонии 14 октября пострадали 207 полицейских, задержаны 128 человек, сожжены более 800 контейнеров, повреждены около 100 полицейских машин.

В настоящее время в Барселоне проходит Марш за свободу, на который вышли более полумиллиона человек.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин, обсуждая с НСН ситуацию в Испании, предположил, что страну отхватит протесты.

