Более 200 полицейских пострадали при столкновениях в Барселоне
Более 200 сотрудников полиции пострадали при столкновениях с митингующими в Барселоне. Об этом заявил и.о. главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка, пишет РИА Новости.
По его словам, с начала демонстраций в Каталонии 14 октября пострадали 207 полицейских, задержаны 128 человек, сожжены более 800 контейнеров, повреждены около 100 полицейских машин.
В настоящее время в Барселоне проходит Марш за свободу, на который вышли более полумиллиона человек.
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин, обсуждая с НСН ситуацию в Испании, предположил, что страну отхватит протесты.
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