Социологи прогнозируют масштабные протесты в Испании после приговора каталонским политикам

Верховный суд Испании вынес приговоры 12 лидерам каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году. Самый большой срок – 13 лет - получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас за «мятеж и злоупотребление госсредствами». Экс-спикера каталонского парламента Карме Форкадель приговорили к 11,5 лет тюрьмы. Бывшего лидера Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчеса и председателя ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишарта приговорили к девяти годам заключения.

Глава правительства Каталонии Ким Тора потребовал амнистии для осужденных региональных политиков, а люди, возмущенные приговорами вышли на улицы Барселоны, Жироны и других испанских городов.

Участники протестов перекрывают дороги, организации, которые поддерживают выход Каталонии из состава Испании, призывают жителей автономной области выходить на улицы в знак протеста.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин, обсуждая с НСН ситуацию в Испании, предположил, что страну отхватит протесты.

«Беспорядки уже начались, перекрыты основные дороги в Мадриде. Люди уходят с работы, чтобы принять участие в этих митингах. Власти к ним готовятся. Глава Каталонии собирается звонить и королю Испании, и исполняющему обязанности главы правительства, чтобы обсудить кризисную ситуацию. Им нужно вместе искать выход из ситуации, потому что волна возмущения будет большой», - рассказал о ситуации в Испании.