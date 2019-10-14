Социологи прогнозируют масштабные протесты в Испании после приговора каталонским политикам
Декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС в эфире НСН заявил, что Испанию ожидает волна митингов и акций протестов по всей стране.
Верховный суд Испании вынес приговоры 12 лидерам каталонских сепаратистов, выступивших за автономность в 2017 году. Самый большой срок – 13 лет - получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас за «мятеж и злоупотребление госсредствами». Экс-спикера каталонского парламента Карме Форкадель приговорили к 11,5 лет тюрьмы. Бывшего лидера Национальной каталонской ассамблеи Жорди Санчеса и председателя ассоциации Omnium Cultural Жорди Куишарта приговорили к девяти годам заключения.
Глава правительства Каталонии Ким Тора потребовал амнистии для осужденных региональных политиков, а люди, возмущенные приговорами вышли на улицы Барселоны, Жироны и других испанских городов.
Участники протестов перекрывают дороги, организации, которые поддерживают выход Каталонии из состава Испании, призывают жителей автономной области выходить на улицы в знак протеста.
Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин, обсуждая с НСН ситуацию в Испании, предположил, что страну отхватит протесты.
«Беспорядки уже начались, перекрыты основные дороги в Мадриде. Люди уходят с работы, чтобы принять участие в этих митингах. Власти к ним готовятся. Глава Каталонии собирается звонить и королю Испании, и исполняющему обязанности главы правительства, чтобы обсудить кризисную ситуацию. Им нужно вместе искать выход из ситуации, потому что волна возмущения будет большой», - рассказал о ситуации в Испании.
«Сейчас протесты проходят стихийно, но в какой-то момент это все перерастет в грандиозную манифестацию, а возможно и всеобщую забастовку».
В стороне не остались даже футболисты. Так на официальном сайте клуба «Барселона» появилось официальное заявление.
«Клуб как никогда раньше просит политических лидеров приступить к переговорам для разрешения конфликта и освобождения заключенных гражданских и политических лиц. Мы выражаем поддержку и солидарность семьям лишенных свободы», — отмечается в заявлении на официальном сайте команды.
Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского Верховного суда. Как написал политик в твиттере, «100 лет тюрьмы в общей сложности. Безобразие. Пришло время реагировать, как никогда раньше. За будущее наших детей. За демократию. За Европу».
«Надо отметить, что приговор объявили странным образом. Три разных судьи отправились в три разные тюрьмы. И каждому осужденному приговор был объявлен неким вороватым образом, чтобы не собирать в одном месте множество недовольных и возмущенных людей. Реакция только сейчас начинает проявляться, но уже ясно, что это будет масштабный протест каталонцев. Все бывшие лидеры Каталонии получили максимальные сроки. И судьи отвергают возможность рассмотрения о помиловании», - пояснил Чичин.
Верховный суд Испании выдал международный ордер на арест экс-главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона. Санкцию на арест политика выдали на основании обвинения в мятеже и растрате государственных средств.
ЕС при этом вмешиваться во внутренние дела Испании не собирается. Как заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева, вынесенные каталонским политикам приговоры являются внутренним делом Испании, поэтому Европейская комиссии не намерена их комментировать.
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