В Барселоне не менее 500 тысяч человек участвуют в Марше за свободу

18 октября 201920:52

По меньшей мере 525 тысяч человек вышли на Марш за свободу в Барселоне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на каталонскую полицию.

Отмечается, что весь центр города заполнен людьми, заблокированы транспортные магистрали, не работают ряд станций метро. По информации агентства, глава каталонского правительства Ким Торра в своем Twitter поприветствовал участников митинга, поблагодарив их за проявление мирной гражданской силы движения за независимость.

Сотни человек пострадали в беспорядках в Каталонии. Видео

Тем временем стало известно о начавшихся беспорядках на улицах города, в частности, были зафиксированы поджоги мусорных контейнеров. Кроме того, уже известно о нескольких пострадавших.

Декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Александр Чичин в эфире НСН предупредил, что из-за заявления Торра о проведении референдума о независимости Каталонии власть в регионе может забрать и.о. председателя правительства Испании Педро Санчес.

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