Более 20 пассажиров туристического автобуса пострадали в автоаварии в Турции
28 августа 202301:02
Туристический автобус попал в автоаварию в провинции Караман в Турции, пострадали 26 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на канал TGRT Haber.
Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Были ли среди пострадавших туристы из России – выясняется.
Турция планировала в этом году принять шесть миллионов туристов из России, а по итогу примет в лучшем случае 4,5 миллиона, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.
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- Более 20 пассажиров туристического автобуса пострадали в автоаварии в Турции
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru