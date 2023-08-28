Более 20 пассажиров туристического автобуса пострадали в автоаварии в Турции

Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Были ли среди пострадавших туристы из России – выясняется.

Турция планировала в этом году принять шесть миллионов туристов из России, а по итогу примет в лучшем случае 4,5 миллиона, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

