Более 20 пассажиров туристического автобуса пострадали в автоаварии в Турции

Туристический автобус попал в автоаварию в провинции Караман в Турции, пострадали 26 человек, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на канал TGRT Haber.

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Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы. Были ли среди пострадавших туристы из России – выясняется.

Турция планировала в этом году принять шесть миллионов туристов из России, а по итогу примет в лучшем случае 4,5 миллиона, заявил генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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