В Якутии восемь человек пострадали при опрокидывании вахтового автобуса

Один человек погиб, восемь пострадали при аварии с вахтовым автобусом «Урал» в Якутии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

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Инцидент произошел в Нерюнгринском районе. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

«В результате ДТП он [водитель] погиб на месте, в учреждение здравоохранения доставлены восемь пассажиров», — указали в надзорном ведомстве.

Данных о состоянии пострадавших не приводится. Прокуратура организовала проверку.

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ФОТО: РИА Новости
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