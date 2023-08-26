В Якутии восемь человек пострадали при опрокидывании вахтового автобуса
26 августа 202306:43
Один человек погиб, восемь пострадали при аварии с вахтовым автобусом «Урал» в Якутии. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Инцидент произошел в Нерюнгринском районе. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.
«В результате ДТП он [водитель] погиб на месте, в учреждение здравоохранения доставлены восемь пассажиров», — указали в надзорном ведомстве.
Данных о состоянии пострадавших не приводится. Прокуратура организовала проверку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru