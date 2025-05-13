Amazon продлил сериал «Фоллаут» на третий сезон

Компания Amazon официально объявила, что у её сверхуспешого сериала «Фоллаут» (Fallout), снятого по мотивам легендарной компьютерной игры, будет третий сезон.

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Параллельно платформа попубликовала тизер-трейлер второго сезона, в котором говорится, что он выйдет на экраны в декабре 2025 года.

Действие сериала «Фоллаут» происходит спустя более 200 лет после ядерного апокалипсиса. Главные роли в проекте исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен и Кайл Маклахлен.

Ранее стало известно, что роль во втором сезоне сериала «Фоллаут» получил звезда фильма «Один дома», американский актёр Маколей Калкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Zuma / ZEUS
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