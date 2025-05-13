Amazon продлил сериал «Фоллаут» на третий сезон

Параллельно платформа попубликовала тизер-трейлер второго сезона, в котором говорится, что он выйдет на экраны в декабре 2025 года.

Действие сериала «Фоллаут» происходит спустя более 200 лет после ядерного апокалипсиса. Главные роли в проекте исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен и Кайл Маклахлен.

Ранее стало известно, что роль во втором сезоне сериала «Фоллаут» получил звезда фильма «Один дома», американский актёр Маколей Калкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».