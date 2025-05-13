Amazon продлил сериал «Фоллаут» на третий сезон
Компания Amazon официально объявила, что у её сверхуспешого сериала «Фоллаут» (Fallout), снятого по мотивам легендарной компьютерной игры, будет третий сезон.
Параллельно платформа попубликовала тизер-трейлер второго сезона, в котором говорится, что он выйдет на экраны в декабре 2025 года.
Действие сериала «Фоллаут» происходит спустя более 200 лет после ядерного апокалипсиса. Главные роли в проекте исполняют Элла Пернелл, Уолтон Гоггинс, Аарон Мотен и Кайл Маклахлен.
Ранее стало известно, что роль во втором сезоне сериала «Фоллаут» получил звезда фильма «Один дома», американский актёр Маколей Калкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин считает, что рост экономики РФ обеспечила не только «оборонка»
- Чемпионату «Формула 1» исполнилось 75 лет
- Шнуров ответил желающим отменить концерты «Ленинграда» в Новосибирске
- Только 19% детей мигрантов допустили до участия в тестировании по русскому языку
- Депутат Шолохов назвал конкурс «Евровидение» парадом уродов
- Орбан: Против Венгрии начата беспрецедентная операция спецслужб
- Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»
- Amazon продлил сериал «Фоллаут» на третий сезон
- США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на $600 млрд
- Индия высоко оценила мощь российских систем ПВО в противостоянии с Пакистаном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru