Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями «Деловой России» в Кремле пообещал сходить в ресторан «Теремок».
Посетить заведение главу государства пригласил основатель сети Михаил Гончаров.
В ответ Путин сказал, что «без всяких шуток, без всякой иронии» благодарен ресторатору и «с удовольствием, когда возможность будет» обязательно придет в один из ресторанов «Теремок».
«Теремок» — сеть ресторанов русской кухни, основанная в 1998 году. Сейчас в нее входит более 300 точек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
С постоянным ростом цен на продукты повышение стоимости отдельных позиций в меню неизбежно, при этом рестораторы не заинтересованы в падении качества блюд и потере лояльной аудитории, сказал ранее НСН основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru