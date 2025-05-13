Путин пообещал посетить ресторан «Теремок»

«Теремок» — сеть ресторанов русской кухни, основанная в 1998 году. Сейчас в нее входит более 300 точек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодаре.

С постоянным ростом цен на продукты повышение стоимости отдельных позиций в меню неизбежно, при этом рестораторы не заинтересованы в падении качества блюд и потере лояльной аудитории, сказал ранее НСН основатель сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.



