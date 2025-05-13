США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на $600 млрд

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект договора с ближневосточной монархией, который был согласован в ходе визита политика в Эр-Рияд. Уточняется, что новый документ затронет сферы обороны, энергетики и безопасности, а также обеспечит доступ американским компаниям к редкоземельным минералам.

Для республиканца это первый из трех запланированных визитов в ходе турне по странам Персидского залива. 15 мая он отправится в столицу Катара Доху, а на следующий день посетит Объединенные Арабские Эмираты. Основная повестка встреч — энергетические поставки и взаимное военное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Трамп недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и исключает Тель-Авив из процесса урегулирования с Ираном и Саудовской Аравией, напоминает НСН.

