США и Саудовская Аравия заключили пакет соглашений на $600 млрд
Саудовская Аравия обязалась инвестировать $600 млрд в американскую экономику в ходе нового соглашения. Об этом сообщили на официальном сайте Белого дома.
Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала проект договора с ближневосточной монархией, который был согласован в ходе визита политика в Эр-Рияд. Уточняется, что новый документ затронет сферы обороны, энергетики и безопасности, а также обеспечит доступ американским компаниям к редкоземельным минералам.
Для республиканца это первый из трех запланированных визитов в ходе турне по странам Персидского залива. 15 мая он отправится в столицу Катара Доху, а на следующий день посетит Объединенные Арабские Эмираты. Основная повестка встреч — энергетические поставки и взаимное военное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что Трамп недоволен премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и исключает Тель-Авив из процесса урегулирования с Ираном и Саудовской Аравией, напоминает НСН.
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