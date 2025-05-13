Орбан: Против Венгрии начата беспрецедентная операция спецслужб

В своих соцсетях он сообщил, что собрал по этому поводу заседание Совета обороны Венгрии.

Свой пост Орбан сопроводил фотографией с мероприятия, на котором присутствовали главы венгерских МИД, МВД и Минобороны, а также представители высшего военного командования.

Ранее стало известно, что европейские политики обсуждают лишение Венгрии права голоса из-за её антиукраинской позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

