Орбан: Против Венгрии начата беспрецедентная операция спецслужб
13 мая 202517:56
Против Венгрии была начата беспрецедентная операция иностранных спецслужб. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан.
В своих соцсетях он сообщил, что собрал по этому поводу заседание Совета обороны Венгрии.
Свой пост Орбан сопроводил фотографией с мероприятия, на котором присутствовали главы венгерских МИД, МВД и Минобороны, а также представители высшего военного командования.
Ранее стало известно, что европейские политики обсуждают лишение Венгрии права голоса из-за её антиукраинской позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru