Бойцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами и экстремистской литературой в ДНР
Сотрудники Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и экстремистской литературой на окраине населенного пункта в ДНР. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
О тайнике силовикам сообщили местные жители, которые заметили незнакомого мужчину, переносившего в заброшенный гараж подозрительные предметы.
Всего было изъято пять выстрелов к гранатомету, 10 мин, не менее 600 патронов, девять коктейлей Молотова, а также средства для изготовления взрывных устройств.
Также удалось обнаружить экстремистскую литературу, изданные на украинском языке пособия по минному делу, тактике и маскировке и английское пособие по эксплуатации СПГ-9.
Отмечается, что благодаря обнаружению схрона бойцы Росгвардии сумели предотвратить нападение на российских военных и мирных жителей.
Ранее сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием украинских диверсантов в Северодонецке (ЛНР). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы»
- Белый дом анонсировал «важное выступление» Байдена по Украине
- Два больших десантных корабля заработали на Керченской переправе
- МИД РФ: Потоки миграции в Европу происходят из-за вмешательства Запада в дела государств
- Глава МИД Германии высказалась против передачи Украине кассетных боеприпасов
- Медведев призвал создать в России надежную систему противовоздушной обороны
- Бойцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами и экстремистской литературой в ДНР
- На Украине потребовали назвать срок приглашения страны в НАТО
- СМИ: Эрдоган и Зеленский выступят с заявлением вечером 7 июля
- Мариинский театр объявил «Месяц Вагнера»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru