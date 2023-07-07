Бойцы Росгвардии обнаружили тайник с боеприпасами и экстремистской литературой в ДНР

Сотрудники Росгвардии нашли схрон с боеприпасами и экстремистской литературой на окраине населенного пункта в ДНР. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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О тайнике силовикам сообщили местные жители, которые заметили незнакомого мужчину, переносившего в заброшенный гараж подозрительные предметы.

Всего было изъято пять выстрелов к гранатомету, 10 мин, не менее 600 патронов, девять коктейлей Молотова, а также средства для изготовления взрывных устройств.

Также удалось обнаружить экстремистскую литературу, изданные на украинском языке пособия по минному делу, тактике и маскировке и английское пособие по эксплуатации СПГ-9.

Отмечается, что благодаря обнаружению схрона бойцы Росгвардии сумели предотвратить нападение на российских военных и мирных жителей.

Ранее сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием украинских диверсантов в Северодонецке (ЛНР). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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