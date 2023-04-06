Лукашенко: в Белоруссии обнаружили несколько схронов украинских диверсантов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на территории республики были обнаружены несколько схронов диверсантов с Украины,сообщает РИА Новости.
Выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства он отметил, что такие схроны оружия и взрывчатки есть и в России.
«В карманах через границу обычный человек не везёт боеприпасы и взрывчатку. Схрон здесь уже, и у нас мы несколько таких накрыли», - подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что с Украины через Россию в Белоруссию потоком идёт оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru