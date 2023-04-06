Лукашенко: в Белоруссии обнаружили несколько схронов украинских диверсантов

Выступая на заседании Высшего госсовета Союзного государства он отметил, что такие схроны оружия и взрывчатки есть и в России.

«В карманах через границу обычный человек не везёт боеприпасы и взрывчатку. Схрон здесь уже, и у нас мы несколько таких накрыли», - подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что с Украины через Россию в Белоруссию потоком идёт оружие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».