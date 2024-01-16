Бойцы группировки «Запад» взяли в плен украинских военных под Купянском
Военнослужащие группировки «Запад» взяли в плен солдат ВСУ в ходе штурма позиций на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, операция по захвату опорного пункта противника не составила особого труда для российских военных. Раненым украинским солдатам оказали помощь и переправили их в тыл.
В Минобороны также сообщили, что военнослужащие ВСУ не оказали сопротивления при сдаче позиций.
Ранее Минобороны России заявило, что за период с 6 по 12 января 2024 года в ходе спецоперации в плен сдались 48 украинских военных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru