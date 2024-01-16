Бойцы группировки «Запад» взяли в плен украинских военных под Купянском

По данным ведомства, операция по захвату опорного пункта противника не составила особого труда для российских военных. Раненым украинским солдатам оказали помощь и переправили их в тыл.

В Минобороны также сообщили, что военнослужащие ВСУ не оказали сопротивления при сдаче позиций.

Ранее Минобороны России заявило, что за период с 6 по 12 января 2024 года в ходе спецоперации в плен сдались 48 украинских военных.

