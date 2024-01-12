Минобороны РФ: За неделю в плен сдались 48 украинских военнослужащих

«35 из них - на купянском направлении», - уточняется в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Также отмечается, что всего на Купянском направлении потери ВСУ за неделю составили свыше 585 военнослужащих, 14 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, а также пусковая установка РСЗО «Град».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что сСостоялся первый взаимный гуманитарный обмен письмами родственников российских и украинских военнопленных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

