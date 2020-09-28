Армения сообщила о широкомасштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

Минобороны Армении сообщило в понедельник вечером о широкомасштабном наступлении сил Азербайджана в Карабахе.

«Противник предпринял широкомасштабное наступление на участке долины реки Аракс и на участке Матагис – Талиш», - написал представитель военного ведомства Арцун Ованнисян в Facebook.

В Армении мужчинам от 18 до 55 лет ограничили выезд из страны

Конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился в воскресенье, 27 сентября. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов. Есть многочисленные человеческие жертвы и потери техники с обеих сторон.

МИД России призвал стороны к прекращению огня и переходу к мирному урегулированию ситуации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что пришло время покончить с «оккупацией» Арменией Нагорного Карабаха. Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияНагорный Карабах
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры