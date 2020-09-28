Армения сообщила о широкомасштабном наступлении Азербайджана в Карабахе

Конфликт Азербайджана и Армении из-за Нагорного Карабаха обострился в воскресенье, 27 сентября. Стороны взаимно обвиняют друг друга в начале обстрелов. Есть многочисленные человеческие жертвы и потери техники с обеих сторон.

МИД России призвал стороны к прекращению огня и переходу к мирному урегулированию ситуации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в понедельник, что пришло время покончить с «оккупацией» Арменией Нагорного Карабаха. Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.



