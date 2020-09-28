Проверка России на прочность. Востоковед оценил слова Эрдогана по Карабаху
Глава научных исследований института «Диалог цивилизаций» в эфире НСН рассказал о целях Эрдогана в Нагорном Карабахе.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что пришло время покончить с «оккупацией» Арменией Нагорного Карабаха. По его словам, «время платить по счетам, иначе Армения будет и дальше своевольничать на землях Азербайджана».
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», востоковед Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что Турция не собирается воевать регионе, но хочет проверить Россию на прочность.
«Для России это опасная игра. Если Турция нападет, то все вспомнят, что Армения – член ОДКБ. Там только что проводились тактические маневры. Но если вы можете только маневрировать, но не можете воевать, то зачем нужна контора? Поэтому это достаточно серьезная провокация. Кремлю нужно очень правильно реагировать, лучше всего неофициальными контактами, чтобы объяснить Эрдогану, что можно лишь говорить, но не делать», - сказал политолог.
Он напомнил, что Россия и Турция противостоят и одновременно взаимодействуют и в Ливии, и в Сирии, «не хватало только Карабаха».
Малашенко считает, что Эрдоган помнит о последствиях от военных действий, в том числе и в отношениях с Россией.
«Он будет припугивать, возможно, что-то предпримет. Но все нацелены на то, чтобы каким-то образом остановить конфликт, несмотря на заявления. Поэтому Эрдоган ничего не выиграет. Пусть говорит», - резюмировал политолог.
Обострение в зоне соприкосновения в Карабахе произошло 26 сентября. По заявлению министерства обороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам, после чего Азербайджан развернул наступление на данном направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты.
В Армении объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В Азербайджане военное положение действует в некоторых городах и районах, введён комендантский час.
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