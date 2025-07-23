Дональд Трамп в конце мая заявил, что США в больших количествах собирают гиперзвуковые ракеты, которые разработали ранее. Глава Белого дома также утверждал, что техническую документацию американских ракет якобы украла российская сторона во времена президентства Барака Обамы.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», верховный главнокомандующий Объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что европейские партнеры запросила размещение на их территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Генерал на слушаниях в комитете Сената США подтвердил, что Пентагон уже располагает несколькими подобными системами.

