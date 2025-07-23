Боевой фейк? Первую «гиперзвуковую» ракету Турции назвали рекламным вбросом
Глава Бюро военно-политического анализа Михайлов заявил НСН, что Турция не может раньше США произвести гиперзвуковое оружие.
Представленная Турцией её первая гиперзвуковая ракета - всего лишь рекламный вброс. Так оценил в комментарии НСН презентацию нового вооружения руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Турция представила свою первую гиперзвуковую ракету Tayfun Block-4 с многоцелевой боевой частью на международной выставке вооружений IDEF 2025 в Стамбуле. По заявлению разработчика Roketsan, ракета достигает скорости свыше 5 Мах, а её точность — до 5 метров отклонения от цели. Новая версия Tayfun сможет уничтожать стратегические цели, включая системы ПВО, пункты управления на расстоянии до трёх тысяч километров. При этом первый полет новый ракеты еще только должен состояться.
«Скорее всего, это информационные спекуляции. Это коммерческая компания, она рассчитывает на успех в будущем. Вот она и забросила эти удочки, чтобы бесплатно отрекламировать свой бренд. Пока даже США не могут поставить на вооружение ни один гиперзвуковой комплекс, только испытания идут. Раз этого нет у США, откуда это возьмется у Турции? Да, конечно, у неё очень хороший оборонпром, но в линейке ракетостроителей они вряд ли могут подняться до уровня России, Китая и США. Если мы увидим реальные видео испытания этого изделия, которое летит более пяти чисел Маха с надводной поверхностью, маневрирует, ну, тогда мы поаплодируем туркам - значит, у них все получилось. Однако я не верю, что они обойдут США в разработке гиперзвукового оружия», - подчеркнул собеседник НСН.
Александр Михайлов также объяснил, почему некоторые виды ракет, которые достигают пяти чисел Маха, не могут считаться гиперзвуковым оружием.
«Гиперзвуковое оружие должно представлять собой изделие, которое двигается в нижних слоях атмосферы со скоростью более пяти чисел Маха, при этом маневрировать, обходить зоны поражения ПРО. Некоторые государства производят баллистические ракеты, которые достигают такой скорости. Однако делают это они в высоких слоях атмосферы, где более разреженная среда. Пока на сегодняшний день говорить о реальном гиперзвуковом оружии могут только два государства - Россия и Китай. Причем Китай – только декларативно. У нас поставлено на вооружение два гиперзвуковых комплекса - «Кинжал» и «Циркон», - отметил эксперт.
Дональд Трамп в конце мая заявил, что США в больших количествах собирают гиперзвуковые ракеты, которые разработали ранее. Глава Белого дома также утверждал, что техническую документацию американских ракет якобы украла российская сторона во времена президентства Барака Обамы.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», верховный главнокомандующий Объединенными вооружёнными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что европейские партнеры запросила размещение на их территории гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия. Генерал на слушаниях в комитете Сената США подтвердил, что Пентагон уже располагает несколькими подобными системами.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме поддержали отстранение трансгендеров от международных соревнований
- «Мечтала там побывать!»: Юлия Пересильд о фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» и новом альбоме
- В Темрюкском районе Кубани обнаружили новые выбросы мазута
- Боевой фейк? Первую «гиперзвуковую» ракету Турции назвали рекламным вбросом
- Нейросеть и умершие музыканты: Юрист объяснил, как защитить музыку от ИИ
- В РПЦ поблагодарили Верховный суд РФ за запрет движения сатанизма
- Волынец выступила против рекламы гормональных контрацептивов
- Россиян предупредили о новых опасных кредитных картах
- Россиянам старше 50 лет рассказали, как «прокачать» своё резюме
- Тренд на рост: Онлайн-кинотеатры опровергли снижение интереса к российским сериалам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru