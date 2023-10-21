Bloomberg: США и Израиль обсуждают создание временного правительства в Газе

США и Израиль обсуждают возможность создания временного правительства в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Не меньше года»: В Израиле готовятся к наземной операции в секторе Газа

По данным агентства, стороны рассматривают перспективы Газы после вытеснения оттуда палестинского движения ХАМАС.

«Чиновники... начали обсуждать возможности, в том числе потенциальное установление временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств», — отмечается в материале.

Обсуждения находятся на ранней стадии. Успех переговоров зависит от дальнейших событий на Ближнем Востоке, в том числе итогов наземной операции в секторе Газа.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности Саймон Ципис заявил, что наземная операция Израиля в Газе займет не меньше года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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