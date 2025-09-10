Bloomberg: Сооснователь Oracle забрал у Маска звание самого богатого человека
Ларри Эллисон, сооснователь выпускающей программное обеспечение компании Oracle, забрал у Илона Маска звание самого богатого человека на планете. Об этом пишет Bloomberg.
Согласно «Индексу миллиардеров», которое составляет агентство (Bloomberg Billionaires Index, BBI), за счёт резкого взлёта котировок Oracle на фондовой бирже состояние Эллисона увеличилось до 393 млрд долларов.
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск опустился на вторую строчку рейтинга - у него насчитали активов «всего» на 385 млрд долларов.
Ранее Forbes обнародовал прямо противоположную информацию. Журнал сообщил, что состояние Маска является самым крупным и составляет 428 млрд долларов, тогда как у занимающего второе место Эллисона только 276 млрд долларов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
