Рэпер Jay-Z стал самым богатым музыкантом в мире

По информации издания, состояние рэпера оценивается в 2,6 млрд долларов. Отмечается, что Jay-Z, ставший в 2019-м году первым миллиардером в мире хип-хопа, за последние шесть лет более чем в два раза удвоил эту сумму благодаря прибыльному бизнесу по продаже спиртных напитков.

Кроме того, у рэпера есть доли в Uber и других технологических компаниях, собственный музыкальный лейбл Roc Nation и другие источники дохода.

Ранее американский рэпер Jay-Z подал в суд иск против женщины, которая обвинила его в изнасиловании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

