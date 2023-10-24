Блинкен заявил о нежелании США начинать войну с Ираном

По его словам, Вашингтон довел до сведения Тегерана, что не желает вступать в вооруженный конфликт. Однако в случае атаки Ирана на американские объекты на Ближнем Востоке США будут вынуждены ответить, подчеркнул глава Госдепартамента.

«Быстро и решительно. Не заблуждайтесь на этот счет», - сказал дипломат.

Единственным способом разрешить палестино-израильский конфликт Блинкен назвал создание двух государств. Этот способ является непростым, признал он.

Накануне представитель Белого дома Джон Кирби обвинил Иран и поддерживаемые им группировки в атаке на военные объекты США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».

