Блинкен заявил о нежелании США начинать войну с Ираном
Соединенные Штаты не желают войны с Ираном на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, заявил в ходе заседания Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Вашингтон довел до сведения Тегерана, что не желает вступать в вооруженный конфликт. Однако в случае атаки Ирана на американские объекты на Ближнем Востоке США будут вынуждены ответить, подчеркнул глава Госдепартамента.
«Быстро и решительно. Не заблуждайтесь на этот счет», - сказал дипломат.
Единственным способом разрешить палестино-израильский конфликт Блинкен назвал создание двух государств. Этот способ является непростым, признал он.
Накануне представитель Белого дома Джон Кирби обвинил Иран и поддерживаемые им группировки в атаке на военные объекты США на Ближнем Востоке, передает «Радиоточка НСН».
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