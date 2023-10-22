Израильский министр Баркат пригрозил ударить по Ирану
Министр экономики и промышленности Израиля Наир Баркат предупредил о возможности нанесения удара по Ирану, если в конфликт вокруг сектора Газа вмешается ливанская шиитская группировка «Хезболла». Слова чиновника приводит The Mail.
«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа - с вами поступят так же, если вы нападете на нас», - сказал Баркат.
Похожее заявление ранее сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Ливан совершит «ошибку всей своей жизни», если вмешается в конфликт.
Министр обороны Израиля Йоав Галант констатировал, что «Хезболла» уже стала участником конфликта. Он уточнил, что с 7 октября вооруженные силы страны уничтожили 13 членов группировки на юге Ливана, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: туристы в Сочи пожаловались на заполонивших город клопов
- Израильский министр Баркат пригрозил ударить по Ирану
- Под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине
- Пентагон заявил о готовности США вмешаться в конфликт на Ближнем Востоке
- В Кемеровской области отец до смерти избил шестимесячного сына
- «Золотая» рыба. Япония и Россия не могут договориться о промысле рыбы и Курилах
- На Украине депутата задержали за вывоз призывников из страны
- Московский «Спартак» обыграл «Пари НН» в матче РПЛ
- Сальдо: украинские власти закрыли две из трех больниц Херсона
- Россия и Иран в 2024 году обнулят таможенные пошлины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru