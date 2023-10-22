Израильский министр Баркат пригрозил ударить по Ирану

Министр экономики и промышленности Израиля Наир Баркат предупредил о возможности нанесения удара по Ирану, если в конфликт вокруг сектора Газа вмешается ливанская шиитская группировка «Хезболла». Слова чиновника приводит The Mail.

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«У Израиля есть очень четкое послание нашим врагам. Мы говорим им: посмотрите, что происходит в секторе Газа - с вами поступят так же, если вы нападете на нас», - сказал Баркат.

Похожее заявление ранее сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, Ливан совершит «ошибку всей своей жизни», если вмешается в конфликт.

Министр обороны Израиля Йоав Галант констатировал, что «Хезболла» уже стала участником конфликта. Он уточнил, что с 7 октября вооруженные силы страны уничтожили 13 членов группировки на юге Ливана, передает «Радиоточка НСН».

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