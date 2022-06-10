Блинкен: США озабочены вынесением в ДНР приговора наемникам

Администрация США озабочена вынесением судом Донецкой Народной Республики смертного приговора троим наемникам, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По его словам, Вашингтон призывает Москву уважать нормы гуманитарного права. «Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины», — заявил американский дипломат.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников — двоих подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, к расстрелу.

Как сообщалось, Лондон сделает все возможное для освобождения приговоренных в Донбассе подданных королевства

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПриговорДНРГосдеп США
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