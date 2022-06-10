Блинкен: США озабочены вынесением в ДНР приговора наемникам
Администрация США озабочена вынесением судом Донецкой Народной Республики смертного приговора троим наемникам, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Вашингтон призывает Москву уважать нормы гуманитарного права. «Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины», — заявил американский дипломат.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников — двоих подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, к расстрелу.
Как сообщалось, Лондон сделает все возможное для освобождения приговоренных в Донбассе подданных королевства
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