Блинкен: США озабочены вынесением в ДНР приговора наемникам

По его словам, Вашингтон призывает Москву уважать нормы гуманитарного права. «Мы глубоко озабочены сообщениями о фиктивном "судебном процессе" и вынесением приговора в отношении участников боевых действий, которые законным образом несли службу в Вооруженных силах Украины», — заявил американский дипломат.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил иностранных наёмников — двоих подданных Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина, а также марокканца Саадуна Брагима, к расстрелу.

Как сообщалось, Лондон сделает все возможное для освобождения приговоренных в Донбассе подданных королевства

