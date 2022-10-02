Блинкен: США готовы помогать Украине в вопросе территорий

Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Блинкен: США не возражают против использования Киевом оружия Запада для борьбы за территории

Дипломат подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над «её территориями». Блинкен отметил, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины.

Также госсекретарь обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву военной помощи со стороны Вашингтона, включая последний выделенный транш размером в 1,1 миллиарда долларов.

Ранее Блинкен заявил, что власти США не намерены признавать итоги референдумов, прошедших в ряде украинских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:УкраинаГосдеп США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры