Блинкен: США готовы помогать Украине в вопросе территорий

Дипломат подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над «её территориями». Блинкен отметил, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины.

Также госсекретарь обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву военной помощи со стороны Вашингтона, включая последний выделенный транш размером в 1,1 миллиарда долларов.

Ранее Блинкен заявил, что власти США не намерены признавать итоги референдумов, прошедших в ряде украинских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

