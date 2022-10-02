Блинкен: США готовы помогать Украине в вопросе территорий
Американский госсекретарь Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Дипломат подтвердил готовность Вашингтона содействовать усилиям Киева по восстановлению контроля над «её территориями». Блинкен отметил, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины.
Также госсекретарь обсудил с Кулебой вопросы оказания Киеву военной помощи со стороны Вашингтона, включая последний выделенный транш размером в 1,1 миллиарда долларов.
Ранее Блинкен заявил, что власти США не намерены признавать итоги референдумов, прошедших в ряде украинских регионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,0 млн+33 186 / сут.
Умерли
387 тыс.+103 / сут.
Выздоровели
20,1 млн+52 628 / сут.
- Названы способы борьбы со стрессом и бессонницей
- СМИ: Путин готов идти до конца, несмотря на санкции
- Между Лиз Трасс и Карлом III возникли разногласия
- Блинкен: США готовы помогать Украине в вопросе территорий
- В США сообщили, кто мог устроить диверсии на «Северных потоках»
- Австралия расширила санкции против россиян
- Полянский заявил, что Франция устроила скандал по «Северным потокам» на Совбезе ООН
- Психологи раскрыли, как работа супругов влияет на брак
- В США усомнились в целесообразности переизбрания Байдена из-за его состояния здоровья
- Боррель: Завершение конфликта на Украине практически невозможно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru