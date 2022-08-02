Блинкен рассказал, в каком случае США применят ядерное оружие

США применят ядерное оружие только в чрезвычайной ситуации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление американского госсекретаря Энтони Блинкена.

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По его словам, ядерное оружие в США нужно для сдерживания других государств и Вашингтон не собирается угрожать им. «Соединенные Штаты рассматривали бы возможность применения ядерных вооружений только в чрезвычайных обстоятельствах, для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров», - сказал американский дипломат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках двусторонних договорённостей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений.

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ФОТО: facebook.com/antonyblinken
ТЕГИ:Ядерное ОружиеСША
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