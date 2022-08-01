Путин заявил, что в ядерной войне не может быть победителей

В ходе конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) российский лидер отметил, что Россия, как участник и один из депозитариев, последовательно следует букве и духу Договора.

«Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана, и выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества», — подчеркнул Путин.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве заявили, что Москва и Вашингтон даже в периоды напряжённости добивались снижения риска вооруженных конфликтов и ядерной войны, сообщают «Невские новости».