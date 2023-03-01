Блинкен прокомментировал мирный план Китая по Украине

«Что касается предложений, которые выдвинул Китай, ...там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины», - цитирует Блинкена РИА Новости.

При этом он упрекнул Китай в несерьезном подходе к происходящему на Украине, отметив, что Пекин бы помогал Украине весь прошлый год, если бы «серьезно относился» к мирному плану.

Ранее Папа Римский Франциск создал свой план мирного урегулирования ситуации на Украине.

