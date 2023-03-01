Блинкен прокомментировал мирный план Китая по Украине
Госсекретарь США Энтони Блинкен увидел «положительные моменты» в плане урегулирования Китая по ситуации на Украине.
«Что касается предложений, которые выдвинул Китай, ...там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложения самой Украины», - цитирует Блинкена РИА Новости.
При этом он упрекнул Китай в несерьезном подходе к происходящему на Украине, отметив, что Пекин бы помогал Украине весь прошлый год, если бы «серьезно относился» к мирному плану.
Ранее Папа Римский Франциск создал свой план мирного урегулирования ситуации на Украине.
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