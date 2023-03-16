В Госдуме назвали польские истребители на Украине законными целями российской авиации

Предоставленные Польшей Украине боевые машины уже стали законной целью Воздушно-космических сил России, подчеркнул парламентарий.

Президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине истребителей МиГ-29. Машины полностью исправны, заверил глава государства.

По его словам, истребители передадут Украине в ближайшее время. Также Варшава готовит для поставки Киеву «остальные самолеты», сообщил Дуда.

Предоставленные Польшей истребители вряд ли изменят положение дел на фронте, считает спикер украинских ВВС Юрий Игнат. Он назвал МиГ-29 устаревшими, передает НСН.

