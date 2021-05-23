Журналисты раскрыли обстоятельства задержания самолета с основателем Telegram-канала Nexta
Самолет авиакомпании Ryanair, в котором летел основатель признанного экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, после сообщения о минировании лично приказал принять в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Уточняется, что пилоты запросили посадку в белорусском аэропорту на границе с Литвой.
«Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей», - сообщается в Telegram-канале «Пул первого».
Самолет авиакомпании Ryanair по поручению Лукашенко встретил и сопроводил до минского аэропорта истребитель МиГ-29, пишет Газета.ru.
Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь.
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