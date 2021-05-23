Журналисты раскрыли обстоятельства задержания самолета с основателем Telegram-канала Nexta

«Тут же о ситуации было доложено президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать. В этой ситуации самое главное — безопасность и жизни людей», - сообщается в Telegram-канале «Пул первого».

Самолет авиакомпании Ryanair по поручению Лукашенко встретил и сопроводил до минского аэропорта истребитель МиГ-29, пишет Газета.ru.

Ранее стало известно о задержании основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, которого в Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков и нарушении общественного порядка, возбуждении социальной вражды. В соответствии с белорусским законодательством, ни по одной статье УК РБ Протасевичу не грозит смертная казнь.

