В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев

В сообщении говорится, что это в том числе 23,4 млрд крон (чуть больше одного млрд евро), которые были выделены из бюджета.

«В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, таким образом большая часть средств вернётся в экономику в форме налогов и платежей», - указали в чешском Минфине.

Ранее власти Румынии объявили, что с мая субсидии будут выплачиваться только трудоустроенным украинским беженцам, пишут «Известия».

