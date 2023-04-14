В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев
Суммарные расходы Чехии на содержание украинских беженцев к концу марта 2023 года составили 33,5 млрд крон (1,4 млрд евро). Об этом сообщил Минфин страны.
В сообщении говорится, что это в том числе 23,4 млрд крон (чуть больше одного млрд евро), которые были выделены из бюджета.
«В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, таким образом большая часть средств вернётся в экономику в форме налогов и платежей», - указали в чешском Минфине.
Ранее власти Румынии объявили, что с мая субсидии будут выплачиваться только трудоустроенным украинским беженцам, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru