В Чехии подсчитали расходы на украинских беженцев

Суммарные расходы Чехии на содержание украинских беженцев к концу марта 2023 года составили 33,5 млрд крон (1,4 млрд евро). Об этом сообщил Минфин страны.

Президент Чехии подписал закон об уменьшении пособия беженцам с Украины

В сообщении говорится, что это в том числе 23,4 млрд крон (чуть больше одного млрд евро), которые были выделены из бюджета.

«В настоящее время примерно 100 тысяч беженцев трудоустроены, таким образом большая часть средств вернётся в экономику в форме налогов и платежей», - указали в чешском Минфине.

Ранее власти Румынии объявили, что с мая субсидии будут выплачиваться только трудоустроенным украинским беженцам, пишут «Известия».

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