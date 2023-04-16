В Голландии раскритиковали передачу $40 млн украинским фермерам

По его словам, власти страны уничтожают голландских фермеров, но при этом помогают украинским. Так народный избранник прокомментировал решение властей выделить $40 млн фермерам на Украине.

Отправка средств даст украинским фермерам доступ к деньгам, а также обеспечит продовольственную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

