В Голландии раскритиковали передачу $40 млн украинским фермерам

Голландии необходимо позаботиться о соотечественниках вместо того, чтобы финансировать Киев, сообщил в Twitter лидер голландской правой «Партии свободы», депутат Герт Вилдерс.

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По его словам, власти страны уничтожают голландских фермеров, но при этом помогают украинским. Так народный избранник прокомментировал решение властей выделить $40 млн фермерам на Украине.

Отправка средств даст украинским фермерам доступ к деньгам, а также обеспечит продовольственную безопасность, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: government.nl
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