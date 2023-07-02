Беспорядки перекинулись из Франции в Швейцарию

Протестующие собрались для участия в акциях после призывов в социальных сетях, пишет издание.

В беспорядках участвовало более 100 человек, сообщают очевидцы. Протестующие кидали в полицейских булыжники и как минимум один коктейль Молотова, отмечает RT.

Отмечается, что участники беспорядков также атаковали магазины. В числе задержанных оказались молодые люди сомалийского и боснийского происхождения, пишет Газета.ru.

Ранее РИА Новости со ссылкой на главу Минюста Эрика Дюпона-Моретти сообщило, что родителям, чьи дети участвуют в беспорядках во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.



