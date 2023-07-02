Беспорядки перекинулись из Франции в Швейцарию
В Швейцарии десятки человек вышли на акцию протеста после беспорядков во Франции. Из семи задержанных шестеро несовершеннолетних, сообщает издание 20Minutes.
Протестующие собрались для участия в акциях после призывов в социальных сетях, пишет издание.
В беспорядках участвовало более 100 человек, сообщают очевидцы. Протестующие кидали в полицейских булыжники и как минимум один коктейль Молотова, отмечает RT.
Отмечается, что участники беспорядков также атаковали магазины. В числе задержанных оказались молодые люди сомалийского и боснийского происхождения, пишет Газета.ru.
Ранее РИА Новости со ссылкой на главу Минюста Эрика Дюпона-Моретти сообщило, что родителям, чьи дети участвуют в беспорядках во Франции, грозит два года тюрьмы и штраф в размере 30 тысяч евро.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru