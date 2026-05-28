Путин поздравил Алиева с днём независимости Азербайджана

Президент России Владимир Путин поздравил с днем независимости Азербайджана своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Азербайджанской Республики», — отмечается в поздравлении.

Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию в Ближневосточном регионе

Российский лидер отметил, что большое значение Москва придает партнерским и дружественным российско-азербайджанским отношениям.

Путин выразил уверенность, что благодаря общим усилиям можно реализовать последующее двустороннее сотрудничество на различных направлениях, а также партнерскую работу в международных и региональных вопросах.

Ранее Путин поздравил с днем рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает RT.

Ранее в Совете Федерации заявили, что Москва может согласиться на переговоры с Вашингтоном и Киевом в Азербайджане.

Фото: kremlin.ru
