Во Владимирской области дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект

Ночью 24 мая во Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру в Камешковском округе, в результате чего начался пожар. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава региона Александр Авдеев.

По его словам, площадь возгорания составила 800 кв. м. Авдеев добавил, что в связи с произошедшим никто не пострадал.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 24 мая российские силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


ФОТО: Юрий Слюсарь/Telegram
