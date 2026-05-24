Во Владимирской области дрон ВСУ атаковал инфраструктурный объект
Ночью 24 мая во Владимирской области беспилотник ВСУ атаковал инфраструктуру в Камешковском округе, в результате чего начался пожар. Об этом в своем канале в «Максе» написал глава региона Александр Авдеев.
По его словам, площадь возгорания составила 800 кв. м. Авдеев добавил, что в связи с произошедшим никто не пострадал.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 24 мая российские силы ПВО ликвидировали 33 украинских беспилотника над территорией страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля
- МО: За ночь силы ПВО сбили более 30 дронов ВСУ
- В Пакистане при подрыве поезда погибли 16 человек
- Умер мэр Нальчика Ахохов
- Очередное покушение на Трампа? У Белого дома произошла стрельба
- СМИ: Токио обеспокоен военной деятельностью России на Дальнем Востоке
- Ударили «Орешником»? В Киеве прогремели взрывы после атаки ВСУ на колледж в ЛНР
- СМИ: Трамп заявил, что проект сделки с Ираном готов
- СМИ: Экс-канцлер ФРГ Шольц нашел новую работу
- Армения надеется, что проблемы с ввозом товаров в РФ будут решены