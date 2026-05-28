Конфискация имущества по гражданскому делопроизводству не подразумевает запрет Александру Галицкому на выезд из страны, если против него нет уголовного дела. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

Бизнесмен Александр Галицкий выехал из России по голландскому паспорту после решения суда об изъятии его имущества на восемь миллиардов рублей, пишет ТАСС. Так, 23 марта Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал запрещенной в России и экстремистской деятельность объединения «Алмаз кэпитал партнерс» и изъял у инвестора Галицкого, который является управляющим партнером корпорации, имущество на упомянутую сумму из-за поддержки им ВСУ. Валеев раскрыл, как так вышло, что бизнесмену дали покинуть страну.

«Изъятие имущества в гражданском судопроизводстве никаких ограничений на передвижение не накладывает. А было ли уголовное дело, я сказать не могу. Поэтому если не было уголовного дела, то ограничений, в принципе, тоже нет. Я из СМИ узнал, что у него был другой паспорт, он уехал по голландскому паспорту. В таком случае, в принципе, контролировать и не могли», - отметил он.