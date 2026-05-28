Депутат ГД Валеев: Финансировавшего ВСУ Галицкого «в теории» могут выдать России
Эрнест Валеев заявил НСН, что отъезд Галицкого почти невозможно было проконтролировать по голландскому паспорту, а также раскрыл, какие шансы, что третьи страны выдадут его России.
Конфискация имущества по гражданскому делопроизводству не подразумевает запрет Александру Галицкому на выезд из страны, если против него нет уголовного дела. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.
Бизнесмен Александр Галицкий выехал из России по голландскому паспорту после решения суда об изъятии его имущества на восемь миллиардов рублей, пишет ТАСС. Так, 23 марта Тверской районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры признал запрещенной в России и экстремистской деятельность объединения «Алмаз кэпитал партнерс» и изъял у инвестора Галицкого, который является управляющим партнером корпорации, имущество на упомянутую сумму из-за поддержки им ВСУ. Валеев раскрыл, как так вышло, что бизнесмену дали покинуть страну.
«Изъятие имущества в гражданском судопроизводстве никаких ограничений на передвижение не накладывает. А было ли уголовное дело, я сказать не могу. Поэтому если не было уголовного дела, то ограничений, в принципе, тоже нет. Я из СМИ узнал, что у него был другой паспорт, он уехал по голландскому паспорту. В таком случае, в принципе, контролировать и не могли», - отметил он.
Также собеседник НСН уточнил, есть ли шанс, что Галицкого удастся экстрадировать на родину.
«У нас существует практика выдачи по уголовным делам, есть документация, есть договоры с целым рядом стран. А там, где договоров нет, то бывает, что выдают по принципу взаимности. Поэтому чисто теоретически такая возможность существует, а как будет на самом деле, гадать сейчас сложно», - подытожил он.
Ранее, 26 мая, стало известно, что суд оставил без изменений признание деятельности Галицкого и фонда «Алмаз кэпитал партнерс» экстремистской по апелляционным жалобам.
Напомним, что Галицкий после начала специальной военной операции выводил полученную прибыль в Швейцарию и Турцию. В частности, он снял 3 миллиарда рублей в российском банке наличными и вывез их в неизвестном направлении.
В 2025 году бизнесмен стал участником серьезных судебных разбирательств из-за раздела имущества с бывшей женой Алией Галицкой. В отношении нее было возбуждено уголовное дело о вымогательстве $150 миллионов, после ареста по которому она свела счеты с жизнью в подмосковном изоляторе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
