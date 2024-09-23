Беспилотники ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Согласно предварительным данным, отметил глава региона, удалось обойтись без пострадавших.

Так, близ села Ясные Зори (Белгородский район) был поражен автомобиль, в Грайворонском муниципальном округе под удар попал комбайн, в Шебекино был поврежден многоэтажный дом, а в Краснояружском районе урон был нанесен котельной и социальному объекту.

Ранее Гладков сообщил, что у региональных властей разработаны детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая возможную гибель губернатора.

