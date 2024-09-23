Беспилотники ВСУ атаковали четыре района Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в разных районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Согласно предварительным данным, отметил глава региона, удалось обойтись без пострадавших.
Так, близ села Ясные Зори (Белгородский район) был поражен автомобиль, в Грайворонском муниципальном округе под удар попал комбайн, в Шебекино был поврежден многоэтажный дом, а в Краснояружском районе урон был нанесен котельной и социальному объекту.
Ранее Гладков сообщил, что у региональных властей разработаны детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая возможную гибель губернатора.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru