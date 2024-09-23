Беспилотники ВСУ атаковали четыре района Белгородской области

Украинские беспилотники атаковали четыре населенных пункта в разных районах Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Согласно предварительным данным, отметил глава региона, удалось обойтись без пострадавших.

Так, близ села Ясные Зори (Белгородский район) был поражен автомобиль, в Грайворонском муниципальном округе под удар попал комбайн, в Шебекино был поврежден многоэтажный дом, а в Краснояружском районе урон был нанесен котельной и социальному объекту.

Ранее Гладков сообщил, что у региональных властей разработаны детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая возможную гибель губернатора.

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ФОТО: telegram.org/vvgladkov
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