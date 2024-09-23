Белгородский губернатор Гладков раскрыл планы на случай ЧС и своей гибели

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в интервью ИА «Регнум» сообщил, что у региональных властей разработаны детальные планы действий на случай различных чрезвычайных ситуаций, включая возможную гибель губернатора.

По его словам, подобные сценарии отрабатываются в рамках учений, чтобы потеря руководства не сказалась на скорости принятия решений, например, при эвакуации или ликвидации последствий разрушений.

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Гладков отметил, что власти области активно готовятся к различным угрозам, закупая генераторы, пожарное оборудование и создавая добровольные пожарные дружины. Губернатор подчеркнул, что регион готов к любым сценариям.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. С 9 августа в регионе действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

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