Беспилотник ВСУ попытался атаковать Белгородскую область

Российские дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В белгородском селе украинский беспилотник влетел в окно жилого дома

Отмечается, что беспилотник был ликвидирован приблизительно в 17:40 по московскому времени.

Дроны, подобные сбитому БПЛА, могут нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки, преодолевая сотни километров.

Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по зданию средней общеобразовательной школы в Белгородской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОРоссийская АрмияВСУБелгородская областьБеспилотники

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