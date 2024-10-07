Беспилотник ВСУ попытался атаковать Белгородскую область
7 октября 202419:03
Российские дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Отмечается, что беспилотник был ликвидирован приблизительно в 17:40 по московскому времени.
Дроны, подобные сбитому БПЛА, могут нести на себе до нескольких десятков килограммов взрывчатки, преодолевая сотни километров.
Ранее беспилотник ВСУ нанес удар по зданию средней общеобразовательной школы в Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru