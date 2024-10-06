В белгородском селе украинский беспилотник влетел в окно жилого дома
Украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
В селе Козьмодемьяновка украинский дрон влетел в окно жилого дома. Легкие ранения получил 13-летний ребенок. Родители отказали от вызова скорой помощи.
По словам Гладкова, у здания пробита крыша и выбиты окна. Повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.
Ранее украинские войска атаковали автомобиль на трассе Черемошное - Никольское - Октябрьский в Белгородской области. Пострадали два человека, их госпитализировали в больницу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru