В белгородском селе украинский беспилотник влетел в окно жилого дома

Украинские войска атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Пожарная часть в ДНР подверглась атаке беспилотников

В селе Козьмодемьяновка украинский дрон влетел в окно жилого дома. Легкие ранения получил 13-летний ребенок. Родители отказали от вызова скорой помощи.

По словам Гладкова, у здания пробита крыша и выбиты окна. Повреждены хозяйственные постройки и автомобиль.

Ранее украинские войска атаковали автомобиль на трассе Черемошное - Никольское - Октябрьский в Белгородской области. Пострадали два человека, их госпитализировали в больницу, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:БеспилотникиУкраинаБелгородская область

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