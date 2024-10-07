Дрон ВСУ атаковал школу в Белгородской области

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины нанёс удар по зданию средней общеобразовательной школы в Белгородской области. Как сообщил Telegram-канал SHOT, близкий к российским силовым структурам.

Атака с воздуха произошла в селе Вязовое Краснояружского района. Никто не пострадал, так обучение в школе ведется в удалённом формате. Как сообщил ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в первой половине дня ВСУ атаковали четыре населённых пункта региона. Пострадал один мирный житель.

Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранен водитель сельскохозяйственной техники в Грайворонском муниципальном округе в селе Новостроевка-Первая. Он госпитализирован.

Также атакам подверглись село Дунайка тог же округа, Петровка Белгородского района. Над самим областным центром ПВО сбила три дрона. Осколком повреждён автомобиль. За минувшие сутки ВСУ обстреляли 29 населенных пунктов Белгородчины, ранены двое человек.

