Беспилотник ВСУ атаковал населенный пункт в Белгородской области

Украинский беспилотник атаковал село Новостроевка-Вторая (Грайвороновской городской округ, Белгородская область). Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Глава области отметил, что в результате атаки пострадавших нет, однако повреждения получило одно частное жилое домовладение.

Ранее три частных домовладения получили повреждения после атаки беспилотников в Воронежской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьВСУАтакаБеспилотники

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