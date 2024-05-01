Силы ПВО за сутки сбили 29 украинских беспилотников
Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Министерство обороны РФ.
Также перехвачено пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства. Уничтожен снаряд реактивной системы залпового огня «Ураган».
Всего с начала спецоперации сбито более 23,6 тысячи украинских беспилотников, уточнили в ведомстве.
В Белгородской области 1 мая украинские дроны-камикадзе ударили по селу Вознесеновка. Пострадавших нет, повреждена хозяйственная постройка и магазин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru