При атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали три частных дома
Три частных домовладения были повреждены после атаки беспилотников в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как уточнил губернатор, ночью 1 мая над областью уничтожили три БПЛА, в частности, один дрон сбили в пригороде Воронежа. Никто не пострадал.
«В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Глава региона пообещал, что власти окажут населению помощь в восстановлении имущества.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов самолетного типа над территорией Воронежской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru