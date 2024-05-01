При атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали три частных дома

Как уточнил губернатор, ночью 1 мая над областью уничтожили три БПЛА, в частности, один дрон сбили в пригороде Воронежа. Никто не пострадал.

«В результате падения обломков одного БПЛА повреждения получили три частных домовладения: в них посечены окна, фасады, заборы, двери», — написал Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона пообещал, что власти окажут населению помощь в восстановлении имущества.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении трех украинских дронов самолетного типа над территорией Воронежской области, напоминает RT.

