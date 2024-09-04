Российская авиация поразила резервы ВСУ в 12 населенных пунктах Сумской области

В ведомстве уточнили, что в течение суток удары наносились в районах населённых пунктов Белополье, Ворожба, Великий Бобрик, Глухов, Мирополье, Новые Басы, Орловка, Павловка, Сумы, Эсмань, Юнаковка и Ямполь.

«Нанесены удары по районам сосредоточения резервов 22-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 82-й и 95-й десантно-штурмовых и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны», - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ сбили самолет МиГ-29 ВСУ, а также уничтожили три снаряда РСЗО HIMARS и 37 беспилотников противника, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

