МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове
Российские военные нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым оружием, по предприятиям ОПК Украины во Львове, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что на объектах, которые были целью удара, осуществлялись производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.
Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 снарядов HIMARS и 30 беспилотников ВСУ.
Ранее стало известно, что ВСУ наращивают группировку на проблемных участках. Так, за последние несколько суток поступает все больше сообщений о переброске боевиков, в частности в районы Северска и Часов-Яра, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru