МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на объектах, которые были целью удара, осуществлялись производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 снарядов HIMARS и 30 беспилотников ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ наращивают группировку на проблемных участках. Так, за последние несколько суток поступает все больше сообщений о переброске боевиков, в частности в районы Северска и Часов-Яра, напоминает «Свободная пресса».

