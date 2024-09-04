МО РФ: ВС РФ нанесли групповой удар по предприятиям ОПК Украины во Львове

Российские военные нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым оружием, по предприятиям ОПК Украины во Львове, сообщили в Минобороны России.

Минобороны РФ отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской области

В российском оборонном ведомстве уточнили, что на объектах, которые были целью удара, осуществлялись производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 снарядов HIMARS и 30 беспилотников ВСУ.

Ранее стало известно, что ВСУ наращивают группировку на проблемных участках. Так, за последние несколько суток поступает все больше сообщений о переброске боевиков, в частности в районы Северска и Часов-Яра, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: ТАСС / Коновалов Алексей
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