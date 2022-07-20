В Германии признали, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами
Москва располагает практически неисчерпаемыми ресурсами, сообщает Handelsblatt со ссылкой на генерал-лейтенанта Бундесвера, инспектора сухопутных войск Альфонса Маиса.
Он предостерег от недооценки армии России. «Обладая превосходством в артиллерии, российская армия, по-видимому, продвигается вперед километр за километром. Это война на изматывание и истощение, которая ставит вопрос о том, как долго Украина сможет продержаться», — заявил генерал-лейтенант. По его словам, речь идет не только о материально-техническом оснащении, но и о кадрах.
Маис считает, что Вооруженные силы РФ получат большой опыт в ходе спецоперации на Украине и будут боеспособнее.
Напомним, стало известно о разработке «грандиозных» планов по демилитаризации стран Североатлантического альянса. После взятия Киева, будет Польша, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru