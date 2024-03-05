Бербок рассказала о возможных поставках Taurus Украине

Она заявила о необходимости тщательно изучить вопрос на основе международного права.

«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — указала дипломат.

Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

