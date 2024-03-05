Бербок рассказала о возможных поставках Taurus Украине
5 марта 202403:02
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок прокомментировала возможность поставок немецких ракет Taurus Киеву, сообщает РИА Новости.
Она заявила о необходимости тщательно изучить вопрос на основе международного права.
«Мы должны в контексте самообороны Украины на основе международного права тщательно изучить все средства, которые у нас есть», — указала дипломат.
Ранее Шольц заявил, что при передаче Украине ракет Taurus потребуется присутствие в стране немецких военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru